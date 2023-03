Chi è Alessia D'Alessandro, nuova fidanzata di Luigi Di Maio (Di lunedì 13 marzo 2023) L'ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha una nuova fidanzata. È ormai ufficiale la nuova storia con Alessia D'Alessandro, 33enne italo-tedesca. I due sono apparsi per la prima volta in pubblico a Venezia nello scorso weekend ma la storia sembra... Leggi su europa.today (Di lunedì 13 marzo 2023) L'ex ministro degli EsteriDiha una. È ormai ufficiale lastoria conD', 33enne italo-tedesca. I due sono apparsi per la prima volta in pubblico a Venezia nello scorso weekend ma la storia sembra...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : IN EDICOLA SU CHI / IN ESCLUSIVA SU CHI LE FOTO DEL ROMANTICO WEEKEND A VENEZIA DI LUIGI DI ... -… - Open_gol : I due si sarebbero conosciuti nel 2018, secondo il settimanale Chi, quando si è candidata alle Politiche per il M5s… - CorriereCitta : Luigi Di Maio, chi è la nuova fidanzata Alessia D’Alessandro: età, lavoro, foto e Instagram dell’ex candidata M5S - ilgiornale : Già candidata dai Cinque Stelle in Campania, Alessia D'Alessandro parla cinque lingue ed è appassionata di economia… - infoitinterno : Chi è Alessia D’Alessandro, la nuova fidanzata di Luigi Di Maio -