Chi è Alessia D’Alessandro, la nuova fidanzata di Luigi Di Maio (Di lunedì 13 marzo 2023) Luigi Di Maio ha una nuova fidanzata. Secondo gli ultimi rumors riportati da diverse testate, l’ex ministro e plenipotenziario dei Cinque Stelle, poi in traumatica rotta di collisione con Beppe Grillo fino all’uscita di scena, avrebbe iniziato una relazione con Alessia D’Alessandro, donna di grande fascino, già candidata appena 28enne alle politiche del 2018 per i 5S nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate, in provincia di Salerno. Secondo quanto riporta Repubblica, nel fine settimana i due sono stati avvistati insieme a Venezia. Ma chi è Alessia D’Alessandro? La ragazza, 30 anni, si era candidata con i cinque stelle alle elezioni politiche del 2018 nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate, in provincia di Salerno. Parla cinque ... Leggi su tpi (Di lunedì 13 marzo 2023)Diha una. Secondo gli ultimi rumors riportati da diverse testate, l’ex ministro e plenipotenziario dei Cinque Stelle, poi in traumatica rotta di collisione con Beppe Grillo fino all’uscita di scena, avrebbe iniziato una relazione con, donna di grande fascino, già candidata appena 28enne alle politiche del 2018 per i 5S nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate, in provincia di Salerno. Secondo quanto riporta Repubblica, nel fine settimana i due sono stati avvistati insieme a Venezia. Ma chi è? La ragazza, 30 anni, si era candidata con i cinque stelle alle elezioni politiche del 2018 nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate, in provincia di Salerno. Parla cinque ...

