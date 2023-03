Cherubini | Kvara è stato un colpo geniale di Giuntoli | Napoli e Benfica dimostrano grande gioco

(Di lunedì 13 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Marco, giornalista, queste le sue parole: “Quando ricordo certi periodi mi vengono i brividi. Quella con Maradona è stata una stagione meravigliosa ed irripetibile, indelebile e incancellabile. Il gol ditskhelia contro l’Atalanta è da fuoriclasse e su questo non ci piove, ma bisogna avere pazienza per vedere come nella continuità questo ragazzo possa confermare ciò che ha fatto vedere in questa stagione. Non era facile integrarsi, colloquiare con i compagni visto che non parlava neanche inglese per cui la partenza è eccezionale, ma certi paragoni diventano ingombranti. Suggerisco di godercitskhelia, poi ci sono tutte le possibilità affinchè entri nel gota del calcio e ci sarà modo e tempo di fare certi paragoni. Gli auguro di vincere tanto, però va ...

Khvicha Kvaratskhelia non si abbatte dopo la sconfitta di ieri contro la Lazio. Dopo il primo ko interno della stagione del Napoli, l'attaccante azzurro ha scritto su Instagram: " Crederci ".Prova incolore dei due attaccanti del Napoli nella serata della sconfitta contro la Lazio di Sarri. Non certo la miglior prestazione di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, non c'è dubbio. I due at ...