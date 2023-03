Chernobyl, 37 anni dopo: i cani sono geneticamente mutati (Di lunedì 13 marzo 2023) C’era un prima, a Chernobyl, fatto di persone, vite e sogni e quello che è successo alla centrale nucleare dell’ex Unione Sovietica il 26 aprile del 1986 ha cambiato tutto, per sempre. Dimenticare l’incidente nucleare, uno dei più gravi della storia dell’energia nucleare e dell’umanità intera, è impossibile. A causa di una maledetta combinazione di errori di gestione e di controllo, tutto è mutato in pochi istanti. E il tempo, in questo caso, non ha potuto cancellare le conseguenze di un disastro che ha avvelenato il cielo, la terra e l’acqua. Che ha distrutto le vite di uomini e donne, di bambini e mamme, di persone di ogni età. A Chernobyl, ormai, non ci vive più nessuno. Ci sono solo gli scienziati che studiano il miracolo della rinascita della natura che, ancora una volta, è diventata il simbolo della resilienza. Insieme a lei ci ... Leggi su dilei (Di lunedì 13 marzo 2023) C’era un prima, a, fatto di persone, vite e sogni e quello che è successo alla centrale nucleare dell’ex Unione Sovietica il 26 aprile del 1986 ha cambiato tutto, per sempre. Dimenticare l’incidente nucleare, uno dei più gravi della storia dell’energia nucleare e dell’umanità intera, è impossibile. A causa di una maledetta combinazione di errori di gestione e di controllo, tutto è mutato in pochi istanti. E il tempo, in questo caso, non ha potuto cancellare le conseguenze di un disastro che ha avvelenato il cielo, la terra e l’acqua. Che ha distrutto le vite di uomini e donne, di bambini e mamme, di persone di ogni età. A, ormai, non ci vive più nessuno. Cisolo gli scienziati che studiano il miracolo della rinascita della natura che, ancora una volta, è diventata il simbolo della resilienza. Insieme a lei ci ...

