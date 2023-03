Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto scrive a Giorgia Meloni e Elly Schlein (VIDEO) (Di lunedì 13 marzo 2023) La letterina di questa settimana di Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa è stata indirizzata a Giorgia Meloni e Elly Schlein Luciana Littizzetto nella puntata del 12 marzo di Che Tempo Che Fa ha indirizzato la sua letterina settimanale a Giorgia Meloni e Elly Schlein. La comica piemontese ha sottolineato che per la prima volta due donne occupano nel Parlamento italiano il ruolo di leader della maggioranza e leader dell'opposizione. Tra le cose dette da Luciana Littizzetto c'è la novità che rappresentano Giorgia Meloni e Elly Schlein in un panorama ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 marzo 2023) La letterina di questa settimana dia CheChe Fa è stata indirizzata anella puntata del 12 marzo di CheChe Fa ha indirizzato la sua letterina settimanale a. La comica piemontese ha sottolineato che per la prima volta due donne occupano nel Parlamento italiano il ruolo di leader della maggioranza e leader dell'opposizione. Tra le cose dette dac'è la novità che rappresentanoin un panorama ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RealPiccinini : Era tanto tempo che non vedevo un fenomeno come Kvaratskhelia ??Felice di ritrovarlo in telecronaca mercoledì in Cha… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: per i miei dieci anni da Papa, regalatemi la pace. Il Papa si racconta in un #podcast nel decennal… - realvarriale : Il gol di #Kvara con l'assist di un incontenibile @victorosimhen9 e il 2° tempo di @sscnapoli contro @Atalanta_BC c… - vmsovlmate : Il bonten arc sarebbe dovuto essere l'ultimo arco al di là della fine che a me non ha fatto impazzire, l'arco final… - sarahinitaliano : Trovare il tempo per pregare in mezzo alle urgenze e alle preoccupazioni materiali che cercano di ridurci in schiav… -