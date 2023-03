Che Tempo che Fa, Dante Ferretti rivela: "Ho votato per Steven Spielberg" (Di lunedì 13 marzo 2023) Dante Ferretti, ospite di Che Tempo che F, ha raccontato la sua carriera di scenografo e costumista che gli ha fatto vincere ben tre premi Oscar Dante Ferretti è stato ospite di Fabio Fazio nella puntata del 12 marzo di Che Tempo che Fa. Lo scenografo italiano ha parlato della sua carriera ricca di soddisfazioni, impreziosita da tre premi Oscar. Ferretti ha svelato che ha votato per Steven Spielberg per la corsa agli Oscar 2023. Alla vigilia della notte degli Oscar Fabio Fazio ha ospitato domenica 12 marzo Dante Ferretti, scenografo e costumista, vincitore dell'ambita statuetta con i film The Aviator, Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street e Hugo Cabret. L'artista ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 marzo 2023), ospite di Cheche F, ha raccontato la sua carriera di scenografo e costumista che gli ha fatto vincere ben tre premi Oscarè stato ospite di Fabio Fazio nella puntata del 12 marzo di Cheche Fa. Lo scenografo italiano ha parlato della sua carriera ricca di soddisfazioni, impreziosita da tre premi Oscar.ha svelato che haperper la corsa agli Oscar 2023. Alla vigilia della notte degli Oscar Fabio Fazio ha ospitato domenica 12 marzo, scenografo e costumista, vincitore dell'ambita statuetta con i film The Aviator, Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street e Hugo Cabret. L'artista ...

