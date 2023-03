Che fine ha fatto Caterina Caselli | idolo degli anni 60?

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 13 marzo 2023) Se anche tu come me sei stato giovane negli60? e 70?, riconoscerai immediatamente il nome di. Il Casco D’Oro più famoso d’Italia ci haballare e scatenare negli60? con la sua voce grintosa e personalità unica.è stata indubbiamente una delle artiste più innovative e rivoluzionarie del panorama italiano. Ma come mai si è ritirata dalle scene nel 75? e cheha? per saperne di più sulla leggendaria… View this post on Instagram A post shared bySugar (@sugar) LEGGI DI PIÙ: L’aspetto odierno e la vita di ...