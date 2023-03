Championship inglese, bacio provocatorio di O’Nien a Sorensen: il danese non reagisce bene (VIDEO) (Di lunedì 13 marzo 2023) Curiosa la scena che ha visto protagonisti Luke O’Nien, calciatore del Suderling, e Jacob Sorensen, suo collega del Norwich, in un match di Champions inglese. I due si sono ritrovati faccia a faccia in seguito ad uno scontro di gioco, e dopo qualche parola volata O’Nien ha dato sfiorato le labbra di Sorensen con un bacio provocatorio. Non è tardata ad arrivare la reazione del calciatore del Norwich, che ha preso per il colo l’avversario. I due sono stati divisi dagli altri giocatori, con il direttore di gara che non ha ritenuto necessario prendere provvedimenti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) Curiosa la scena che ha visto protagonisti Luke, calciatore del Suderling, e Jacob, suo collega del Norwich, in un match di Champions. I due si sono ritrovati faccia a faccia in seguito ad uno scontro di gioco, e dopo qualche parola volataha dato sfiorato le labbra dicon un. Non è tardata ad arrivare la reazione del calciatore del Norwich, che ha preso per il colo l’avversario. I due sono stati divisi dagli altri giocatori, con il direttore di gara che non ha ritenuto necessario prendere provvedimenti. SportFace.

