Champions | obiettivo tre italiane ai quarti | il grande balzo del Napoli in 17 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claridavide : @sanchez_strada @marifcinter Basterebbe la giusta comunicazione da parte della società. Riduciamo i costi e riparti… - sportli26181512 : Champions: Guardiola, domani col Lipsia conta solo vincere: (ANSA) - ROMA, 13 MAR - Le pressioni sul suo Manchester… - sconcertismo : @kodak91552516 Più che un discorso semplice, il tuo mi sembra un discorso semplificato (troppo): non si possono par… - GiovanniSeregni : Diciotto gradi di separazione e un obiettivo comune. #ChampionsLeague #porto #inter #EintrachtFrancoforte #Napoli - Milannews24_com : Marchetti: «Il Milan è stata la prima squadra a capirlo» -

...a noi e ai tifosi che avremmo vinto l'Europa League e poi giocato gli ottavi di finale di... l'dichiarato del club, della squadra e anche dei tifosi era la promozione. L'abbiamo ...... organizzato dal MIT, di aver saputo il numero divinte dai rossoneri solo dopo aver rilevato il club. Queste le sue dichiarazioni, come riportate dalla Gazzetta dello Sport: L'è ...Dopo l'ennesima prova maiuscola del Napoli contro l'Atalanta, tempo di guardare ad un altrostorico: l'approdo ai quarti di finale dellaLeague per la prima volta nella storia ...

Settimana di Champions per Inter e Napoli: obiettivo quarti di finale numero-diez.com

Lautaro Martinez e compagni hanno un gol da difendere all'Estadio do Dragao contro gli uomini di Conceiçao Non farsi schiacciare dal peso delle trasferte e della tensione. L'obiettivo dell'Inter in ca ...Non farsi schiacciare dal peso delle trasferte e della tensione. L'obiettivo dell'Inter in casa del Porto è sfoderare una prestazione autoritaria, quella che serve per uscire imbattuta dall'Estadio do ...