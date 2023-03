Champions League, sarà Marciniak l’arbitro di Porto-Inter (Di lunedì 13 marzo 2023) Ecco l’arbitro di Porto-Inter In vista del ritorno degli ottavi di finale della Champions League in programma tra martedì e mercoledì, l’UEFA ha reso noto gli arbitri dei match. Porto-Inter, in programma per martedì 14 marzo con calcio d’inizio alle ore 21:00, sarà diretta dall’arbitro Szymon Marciniak. Il fischietto polacco di sarà assistito dai connazionali Pawe? Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz; il quarto uomo sarà Pawe? Raczkowski. Al VAR ci sarà Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski all’AVAR. (fonte: uefa.com) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) Ecco l’arbitro diIn vista del ritorno degli ottavi di finale dellain programma tra martedì e mercoledì, l’UEFA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per martedì 14 marzo con calcio d’inizio alle ore 21:00,diretta dall’arbitro Szymon Marciniak. Il fischietto polacco diassistito dai connazionali Pawe? Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz; il quarto uomoPawe? Raczkowski. Al VAR ciTomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski all’AVAR. (fonte: uefa.com) L'articolo proviene damagazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Lautaro Martinez, Goran Pandev, Samuel Eto'o e molti altri ? I gol più belli segnati in trasferta agli ottavi di Ch… - Inter : Tutto quello che c'è da sapere sulla gara di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League ?? #UCL #PortoInter #ForzaInter - ASRomaFemminile : ??? La nostra prossima partita in casa è con il Barcellona in Champions League il 21 marzo. Venite a sostenerci anc… - Doriana38380207 : E' più facile entrare in Champions dal campionato o dall'Europa League? - Piero_Farenti : Buongiorno fratelli giallorossi, giovedì la partita più importante della stagione, nella competizione che rappresen… -