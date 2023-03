Champions League, presidente Porto: “Entrambe le squadre daranno il massimo, temo il collettivo dell’Inter” (Di lunedì 13 marzo 2023) Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente del Porto, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Inter: “Loro cercheranno di fare il massimo. Però per noi sarà esattamente lo stesso”. Il presidente si è soffermato sui due allenatori: “Coinceicao ha competenze e passione per il suo lavoro. È uno dei migliori allenatori del calcio europeo, può lavorare ovunque, ma si trova già nel club giusto e spero che ci rimanga. Non so come lavora Inzaghi, ma se allena uno dei club più prestigiosi al mondo vuol dire che ha delle qualità. temo il collettivo dell’Inter. Costa ha infine aperto una parentesi sul calcio italiano: “Quando sono diventato presidente, il calcio italiano era ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) Jorge Nuno Pinto da Costa,del, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del ritorno degli ottavi dicontro l’Inter: “Loro cercheranno di fare il. Però per noi sarà esattamente lo stesso”. Ilsi è soffermato sui due allenatori: “Coinceicao ha competenze e passione per il suo lavoro. È uno dei migliori allenatori del calcio europeo, può lavorare ovunque, ma si trova già nel club giusto e spero che ci rimanga. Non so come lavora Inzaghi, ma se allena uno dei club più prestigiosi al mondo vuol dire che ha delle qualità.il. Costa ha infine aperto una parentesi sul calcio italiano: “Quando sono diventato, il calcio italiano era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Lautaro Martinez, Goran Pandev, Samuel Eto'o e molti altri ? I gol più belli segnati in trasferta agli ottavi di Ch… - Inter : Tutto quello che c'è da sapere sulla gara di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League ?? #UCL #PortoInter #ForzaInter - sscnapoli : ??? #UCL, Napoli-Eintracht sarà diretta dall’arbitro inglese Taylor. - Gazzetta_it : Spalletti ritrova Lozano per la sfida con l’Eintracht, c'è fiducia per Kim - serieB123 : Porto-Inter: pizza, Vespa e tricolore, i luoghi comuni dei portoghesi fanno arrabbiare gli interisti… -