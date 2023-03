Champions League | Porto-Inter sarà diretta da Marciniak

(Di lunedì 13 marzo 2023) La gara didi domani sera trada, l’arbitro della finale dei Mondiali in Qatar La gara didi domani sera travalida per gli ottavi di finale di ritornoda, l’arbitro polacco della finale dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia. A coadiuvarlo, gli assistenti Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, quarto uomo Pawel Raczkowski. Al Var designato Tomasz Kwiatkowski. Una squadra arbitrale, dunque, tutta polacca e di altissimo livello. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Lautaro Martinez, Goran Pandev, Samuel Eto'o e molti altri ? I gol più belli segnati in trasferta agli ottavi di Ch… - Inter : Tutto quello che c'è da sapere sulla gara di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League ?? #UCL #PortoInter #ForzaInter - sscnapoli : ??? #UCL, Napoli-Eintracht sarà diretta dall’arbitro inglese Taylor. - tuinalover : @MatthijsPog @paulpogba C e chi sceglie le champions league e chi l amore (finto) dei propri giocatori. Godetevi questa juve - AlexMCM : L’Unico file sul web dedicato a Champions League - EuropaLeague e Conference League ?? -

A dirigere la gara sarà l'inglese Taylor Designato l'arbitro del match di mercoledì sera valido per gli ottavi di finale di ritorno ditra Napoli ed Eintracht Francoforte. A dirigere ...L'ex Atalanta salterà quindi la gara di domani incontro il Porto ed è a forte rischio anche la sua presenza per la sfida di domenica sera contro la Juventus in ...Arrivano brutte notizie da Appiano Gentile, con Robin Gosens che si vede costretto a chiamarsi fuori dall'ottavo di finale di ritorno diPorto - Inter. L'esterno tedesco non sarà infatti inserito nella lista dei convocati a causa di un leggero infortunio e quindi lascerà il posto in fascia a Federico Dimarco, che ...

Champions League, Taylor arbitra Napoli-Eintracht: c'è un precedente Corriere dello Sport

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato del match dei nerazzurri di domani ...La corsa verso la prossima Champions League si fa sempre più imprevedibile: contro la Salernitana per Pioli l'occasione è ghiotta ...