Champions League | Napoli-Eintracht Francoforte sarà diretta da Taylor

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Lautaro Martinez, Goran Pandev, Samuel Eto'o e molti altri ? I gol più belli segnati in trasferta agli ottavi di Ch… - Inter : Tutto quello che c'è da sapere sulla gara di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League ?? #UCL #PortoInter #ForzaInter - sscnapoli : ??? #UCL, Napoli-Eintracht sarà diretta dall’arbitro inglese Taylor. - MilanSpazio : Milan, quanto vale il passaggio ai quarti di Champions League: le cifre - sportface2016 : #ChampionsLeague #napolivseintracht Glasner polemico: 'Speriamo facciano entrare la squadra allo stadio' -

Arrivano brutte notizie da Appiano Gentile, con Robin Gosens che si vede costretto a chiamarsi fuori dall'ottavo di finale di ritorno diPorto - Inter. L'esterno tedesco non sarà infatti inserito nella lista dei convocati a causa di un leggero infortunio e quindi lascerà il posto in fascia a Federico Dimarco, che ...Commenta per primo L'Inter perde Robin Gosens almeno per il ritorno degli ottavi di finale dicontro il Porto: come si legge nella nota ufficiale diramata dalla società nerazzurra, l'esterno tedesco 'si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l'Istituto ...Domani il ritorno con il Porto in, per accedere ai quarti di finale, quindi la sfida contro la Juventus domenica sera, in campionato. Il tecnico, per il doppio appuntamento, dovrà ...

Champions League, Taylor arbitra Napoli-Eintracht: c'è un precedente Corriere dello Sport

Sarà l'arbitro inglese Anthony Taylor a dirigere il match tra Napoli ed Eintracht Francoforte, ritorno dell'ottavo di finale di Champions League in ...