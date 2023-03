Champions League | le quote | l’Eintracht è una formalità per il Napoli

(Di lunedì 13 marzo 2023)abbastanza chiare in vista del match di ritorno degli ottavi ditraed Eintracht Francoforte. Al “Maradona” il bis dei partenopei dopo il 2-0 dell’andata è offerto a 1,47; il pareggio a 4,33, mentre il colpo fuori casa dei tedeschi a 7. Il passaggio del turno non sembra essere affatto in bilico: a 1,01 l’accesso ai quarti della squadra di Spalletti. E il gol di Kvaratskhelia? Si trova ad un quota di 2,50. SportFace.

Naturalmente, il giocatore sarà costretto a saltare la trasferta dicontro il Porto valida per il ritorno degli ottavi di finale della competizione europea. All'andata, la squadra di ...... esterno dell'Inter, ha rimediato un infortunio e non sarà disponibile per il match dicontro il Porto che andrà in scena domani sera in Portogallo. Ecco il comunicato nerazzurro. ...La gara didi domani sera tra Porto e Inter sarà diretta da Marciniak, l'arbitro della finale dei Mondiali in Qatar La gara didi domani sera tra Porto e Inter valida per gli ...

Champions League / Napoli-Eintracht sarà diretta dall'arbitro inglese Taylor SSC Napoli

Due azzurri a rischio squalifica per gli eventuali quarti di finale di Champions League. Si tratta di Matteo Politano e Kim Min-Jae, che contro l’Eintracht nella sfida di mercoledì sera al Maradona ...Torna la Champions League, e in questo martedì tocca all’Inter rimboccarsi le maniche per raggiungere il Milan ai quarti di finale. La squadra di Simone Inzaghi va al Dragao per incrociare il Porto ...