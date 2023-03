Champions League 2022/2023, probabili formazioni: ritorno degli ottavi di finale (Di lunedì 13 marzo 2023) Analizziamo insieme le probabili formazioni delle squadre che si affronteranno nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Ecco le probabili formazioni di tutte le partite che verranno disputate nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Champions League 2022/2023: probabili formazioni DEL 14 E 15 MARZO Porto – Inter: 14 marzo 2023 ore 21:00 PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 13 marzo 2023) Analizziamo insieme ledelle squadre che si affronteranno neldidi. Ecco ledi tutte le partite che verranno disputate neldidiDEL 14 E 15 MARZO Porto – Inter: 14 marzoore 21:00 PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, ...

Champions League, Taylor arbitra Napoli-Eintracht: c'è un precedente Corriere dello Sport Occhio al giallo: due azzurri a rischio squalifica per eventuali quarti Champions Due azzurri a rischio squalifica per gli eventuali quarti di finale di Champions League. Si tratta di Matteo Politano e Kim Min-Jae, che contro l'Eintracht nella sfida di mercoledì sera al Maradona ... Porto-Inter, probabili formazioni Champions League. Ballottaggi e dubbi per Inzaghi: Dzeko in vantaggio su Lukaku, torna Onana in porta Torna la Champions League, e in questo martedì tocca all'Inter rimboccarsi le maniche per raggiungere il Milan ai quarti di finale. La squadra di Simone Inzaghi va al Dragao per incrociare il Porto ...