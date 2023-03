Champions: Inter, c'è un gol da difendere. Vittoria a Porto a 2,70, ma il passaggio del turno scende a 1,30 (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Milan è già ai quarti di finale di Champions League, ma l'Italia punta al tris. Tra martedì e mercoledì si... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Milan è già ai quarti di finale diLeague, ma l'Italia punta al tris. Tra martedì e mercoledì si...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Bergomi: “I giocatori sanno che da 3 anni, a turno, uno finisce sul mercato. Incide parecchio secondo me. Tre anni… - Inter : Lautaro Martinez, Goran Pandev, Samuel Eto'o e molti altri ? I gol più belli segnati in trasferta agli ottavi di Ch… - Inter : Tutto quello che c'è da sapere sulla gara di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League ?? #UCL #PortoInter #ForzaInter - DumfriesMerda : RT @SimoneLaIacona2: Ho 18 anni, questa per me è la partita più importante della mia vita sino ad oggi, notte di Champions, atmosfera calda… - fcin1908it : Conceicao: “Inter club vincente, perdere pesa per loro. Ma in Champions è diverso” -