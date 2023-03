Challenger Phoenix 2023: programma, date, orari e copertura tv con Berrettini (Di lunedì 13 marzo 2023) Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP Challenger 175 di Phoenix 2023, torneo in programma da lunedì 13 a domenica 19 marzo sui campi in cemento della città statunitense. A guidare il seeding è l’azzurro Matteo Berrettini, che ha accettato una wild card dopo la prematura uscita a Indian Wells. Il tennista romano peraltro ha già vinto questo torneo nel 2019 e proverà a ripetersi per dare una scossa a una stagione che stenta a decollare. Berrettini è nettamente favorito, ma guai a sottovalutare avversari del calibro di Monfils, Gasquet e anche Schwartzman. TABELLONE PRINCIPALE L’evento non sarà visibile in diretta televisiva, ma ci sarà una copertura streaming sul ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) Il, le, gli, latv e streaming dell’ATP175 di, torneo inda lunedì 13 a domenica 19 marzo sui campi in cemento della città statunitense. A guidare il seeding è l’azzurro Matteo, che ha accettato una wild card dopo la prematura uscita a Indian Wells. Il tennista romano peraltro ha già vinto questo torneo nel 2019 e proverà a ripetersi per dare una scossa a una stagione che stenta a decollare.è nettamente favorito, ma guai a sottovalutare avversari del calibro di Monfils, Gasquet e anche Schwartzman. TABELLONE PRINCIPALE L’evento non sarà visibile in diretta televisiva, ma ci sarà unastreaming sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : Matteo #Berrettini giocherà il Challenger di Phoenix la prossima settimana. - SMontegranaro : RT @WeAreTennisITA: ?? BERRETTINI RIPARTE DA UN CHALLENGER Dopo la sconfitta contro Daniel in California, Matteo ha accettato la wild card… - edovirgy19 : Che tabellone a #Phoenix. Matteo #Berrettini sceglie di giocare il #Challenger per ritrovare fiducia. Main draw di… - sportface2016 : Il tabellone principale del Challenger di #Phoenix: Matteo #Berrettini prima testa di serie - gab_pezzino : Non ricordo un finalista di #Wimbledon di non oltre 26 anni andare a giocare il challenger di #Phoenix perché ha pe… -