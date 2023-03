Cesare Prandelli lapidario | «Non allenerò più nessuna squadra» Vlahovic? «Non abbassa la testa»

(Di lunedì 13 marzo 2023) «I rigori si possono sbagliare, ma la reazione che ha avutonei 15 minuti successivi all’errore al dischetto è stata da grandissimo giocatore. Non hato la, ha cercato di fare gol in tutti modi, è stato sfortunato in due situazioni, ma ha comunque contribuito al quarto gol della Juve»., ex ct della Nazionale e vice campione d’Europa nel 2012, ospite di “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1, “assolve” dalle critiche Dusan, l’attaccante serbo della Juventus che contribuì a far sbocciare nella Fiorentina. «Penso sia un giocatore molto molto forte, credo sia più un problema di: se hai un giocatore così devi finalizzare di più, ma soprattutto quando vai sugli esterni non è che bisogna fare finte e controfinte, così per ...

“La passione rimane, una grande passione. Sto molto bene, tutto il resto passa”. Così Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, intervenuto a Radio Anch’Io Sport su Radio1. “Un po’ di richieste arrivan ..."Un po' di richieste arrivano sempre, ma al momento la panchina che sto sognando è quella in un parco con i miei nipotini per godermi la vita con loro".