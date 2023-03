Cesare Prandelli dice addio al calcio: “Basta allenare, sogno una sola panchina” (Di lunedì 13 marzo 2023) Cesare Prandelli a 65 anni dice ufficialmente Basta con il calcio: “La passione rimane, una grande passione. Sto molto bene, tutto il resto passa”, ha detto il tecnico di Orzinuovi intervenuto questa mattina a Radio Anch’Io Sport su Radio1. L’ex allenatore di Atalanta, Verona, Venezia, Parma e Fiorentina, ha deciso che la sua seconda avventura sulla panchina viola, nel 2021, è stata anche l’ultima della sua carriera, impreziosita dagli anni alla guida della Nazionale italiana, che dopotutto Prandelli ha portato in finale all’Europeo 2012 ai poi a disputare quello che ad oggi resta l’ultimo Mondiale degli azzurri, in Brasile nel 2014. L’ex ct ha spiegato la sua decisione spiazzando anche l’intervistatore: oggi sogna solamente una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023)a 65 anniufficialmentecon il: “La passione rimane, una grande passione. Sto molto bene, tutto il resto passa”, ha detto il tecnico di Orzinuovi intervenuto questa mattina a Radio Anch’Io Sport su Radio1. L’ex allenatore di Atalanta, Verona, Venezia, Parma e Fiorentina, ha deciso che la sua seconda avventura sullaviola, nel 2021, è stata anche l’ultima della sua carriera, impreziosita dagli anni alla guida della Nazionale italiana, che dopotuttoha portato in finale all’Europeo 2012 ai poi a disputare quello che ad oggi resta l’ultimo Mondiale degli azzurri, in Brasile nel 2014. L’ex ct ha spiegato la sua decisione spiazzando anche l’intervistatore: oggi sognamente una ...

