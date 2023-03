Cesare Prandelli chiude la propria carriera in panchina: “Basta allenare” (Di lunedì 13 marzo 2023) “Basta allenare”. Cesare Prandelli dice stop. A 65 anni il tecnico nativo di Orzinuovi, che ha legato il proprio nome all’Atalanta sia in campo che in panchina, pone fine alla propria carriera. L’ammissione è arrivata lunedì (13 marzo) ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. “Le richieste arrivano sempre” ha dichiarato, “ma la panchina che sto sognando è quella di un parco con i miei nipotini a godermi la vita con loro”. Fermo dal marzo 2021, dopo aver lasciato la Fiorentina a metà stagione, Prandelli si lascia alle spalle un percorso che lo ha visto sedersi per 369 volte in panchina in Serie A, con Fiorentina, Parma, Venezia, Genoa, Verona, Lecce e appunto Atalanta, oltre che il quadriennio 2010-2014 da ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 marzo 2023) “”.dice stop. A 65 anni il tecnico nativo di Orzinuovi, che ha legato il proprio nome all’Atalanta sia in campo che in, pone fine alla. L’ammissione è arrivata lunedì (13 marzo) ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. “Le richieste arrivano sempre” ha dichiarato, “ma lache sto sognando è quella di un parco con i miei nipotini a godermi la vita con loro”. Fermo dal marzo 2021, dopo aver lasciato la Fiorentina a metà stagione,si lascia alle spalle un percorso che lo ha visto sedersi per 369 volte inin Serie A, con Fiorentina, Parma, Venezia, Genoa, Verona, Lecce e appunto Atalanta, oltre che il quadriennio 2010-2014 da ...

