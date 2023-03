Centomila posti di lavoro da salvare Governo in azione su 73 gruppi in crisi

(Di lunedì 13 marzo 2023) Novantacinquemiladida. Una sfida impegnativa quella portata avanti dal ministero delle Imprese e del Made in Italy guidato da Adolfo Urso. Sono 73 i tavoli diaperti con vertenze che fanno capo alla Struttura did'impresa. Quelli «attivi» sono 42, con prevalenza nel settore metalmeccanico (25) e chimico (10). I «monitoraggi», invece, sono 31. Vi rientrano aziende non in, ma che fanno parte di settori in, con prevalenza nel settore metalmeccanico (15), tessile (5) e alimentare (5). I tavoli già convocati dall'inizio dell'anno sono quelli che riguardano le seguenti aziende: la napoletana Dema attiva nel settore aerospaziale, la Treofan di Terni del gruppo indiano Jindan, Acciaierie d'Italia (l'ex Ilva di Taranto), la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DXPOLIT : RT @tempoweb: ?? Regione Lazio, parte l’era #Rocca ?? Centomila posti di #lavoro da salvare ?? Ancora un naufragio di #migranti ?? La prima pa… - _antoniobraccio : RT @tempoweb: ?? Regione Lazio, parte l’era #Rocca ?? Centomila posti di #lavoro da salvare ?? Ancora un naufragio di #migranti ?? La prima pa… - Bianca34874951 : RT @tempoweb: ?? Regione Lazio, parte l’era #Rocca ?? Centomila posti di #lavoro da salvare ?? Ancora un naufragio di #migranti ?? La prima pa… - UBrignone : RT @tempoweb: ?? Regione Lazio, parte l’era #Rocca ?? Centomila posti di #lavoro da salvare ?? Ancora un naufragio di #migranti ?? La prima pa… - EnricoAntonio68 : RT @tempoweb: ?? Regione Lazio, parte l’era #Rocca ?? Centomila posti di #lavoro da salvare ?? Ancora un naufragio di #migranti ?? La prima pa… -

...di occupazione deiletto in diminuzione: nei reparti ordinari siamo al 4,7%, nelle terapie intensive all' 1%, ndr), l'incidenza di nuovi positivi è relativamente bassa (41 casi su......se gli attuali sono sfruttati e se tutto il privato accreditato mette a disposizione tutti i... pur avendo redditi superiori aieuro. Redditi in chiaro, non in nero, che gli consentono ...... l'anno scorso hanno sfiorato le 96mila unità, per cui tutto fa supporre che idi sostegno aumenteranno e iin deroga potrebbero sfiorare la punta record di. Tutti i fatti del ...

Centomila posti a rischio, è mobilitazione Collettiva.it

La decisione della V Corte d’Appello di Milano: il professionista passò134 giorni in carcere e 48 agli arresti domiciliari. Le dichiarazioni mendaci attibuite allo «stress emotivo» ...Gli esercizi commerciali sono sempre meno: sono 1826 i negozi che a Torino hanno chiuso negli ultimi dieci anni. Come fare per risollevare un settore che sembra non riuscire a risollevarsi dalla crisi ...