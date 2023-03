... Danilo Salvatore Lucente Pipitone, morto ieri a Roma dopo un'aggressione subita a. L'aggressore, anche in questo caso, è stato arrestato. Il 22 febbraio scorso undi 47 anni era ...Sono cresciuto aun quartiere di Roma dove negli anni '80 regnavano malaffare e violenza,... in quanto tratta temi ecologici, parla del rapporto tra l'e la natura ed auspica una ...La banda di ladri è entrata all'opera a. Sorpresi dalla polizia i malviventi si sono dati alla fuga con gli agenti che sono riusciti a fermare un- un 23enne italiano - e a recuperare ...

Centocelle, uomo ucciso a colpi di arma da fuoco: spari al distributore di benzina ilmessaggero.it

Ucciso a colpi di pistola in strada mentre camminava a piedi in via Francesco Selmi a Roma, all'altezza del civico 9, tra Ponte Mammolo e Casal de' Pazzi. La vittima è Mihai Stafan Roman 33 anni di or ...Raggiunto da colpi di arma da fuoco un 33enne di origini romene. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche quella del regolamento di conti ...