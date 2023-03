Cedolare secca affitti commerciali, possibile ritorno con la riforma fiscale: le novità (Di lunedì 13 marzo 2023) La prossima riforma fiscale potrebbe vedere il ritorno della Cedolare secca affitti commerciali, misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 solo per quell’anno e mai più prorogata. La misura, che consiste nell’applicazione di un’aliquota agevolata del 21% del canone annuo di locazione in sostituzione dell’Irpef e delle addizionali, dovrebbe appunto arrivare con la prossima riforma del fisco, ed è attualmente prevista all’interno della bozza del disegno di legge delega. Si ricorda inoltre che, per i contratti stipulati nel 2019, è ancora possibile ricorrere alla Cedolare secca affitti ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 13 marzo 2023) La prossimapotrebbe vedere ildella, misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 solo per quell’anno e mai più prorogata. La misura, che consiste nell’applicazione di un’aliquota agevolata del 21% del canone annuo di locazione in sostituzione dell’Irpef e delle addizionali, dovrebbe appunto arrivare con la prossimadel fisco, ed è attualmente prevista all’interno della bozza del disegno di legge delega. Si ricorda inoltre che, per i contratti stipulati nel 2019, è ancoraricorrere alla...

