“C’è un passaggio segreto”. GF Vip 7, clamorosa scoperta: è nel suo armadio, ecco dove porta (Di lunedì 13 marzo 2023) Clamoroso al GF Vip, Luca Onestini svela un passaggio segreto nella Casa. Pensavate di sapere tutto, ma proprio tutto, sul reality di Alfonso Signorini? E invece no. In questi giorni sono stati tanti i temi caldi, dal malessere di Daniele Dal Moro che potrebbe essere ad un passo dal salutare i coinquilini alle rivelazioni di Luca Onestini su Nikita Pelizon. Inoltre nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo i gieffini hanno organizzato la festa di compleanno di Oriana Marzoli che ha compiuto 31 anni. Proprio durante i festeggiamenti Luca Onestini ha voluto fare una sorpresa a Oriana Marzoli. Così l’ha bendata e l’ha fatta entrare nell’armadio. A quel punto la modella venezuelana si è infastidita, convinta di essere vittima di uno scherzo ed essere chiusa lì dentro: “Nooo, è un armadio chiuso! Non mi chiudere, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) Clamoroso al GF Vip, Luca Onestini svela unnella Casa. Pensavate di sapere tutto, ma proprio tutto, sul reality di Alfonso Signorini? E invece no. In questi giorni sono stati tanti i temi caldi, dal malessere di Daniele Dal Moro che potrebbe essere ad un passo dal salutare i coinquilini alle rivelazioni di Luca Onestini su Nikita Pelizon. Inoltre nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo i gieffini hanno organizzato la festa di compleanno di Oriana Marzoli che ha compiuto 31 anni. Proprio durante i festeggiamenti Luca Onestini ha voluto fare una sorpresa a Oriana Marzoli. Così l’ha bendata e l’ha fatta entrare nell’. A quel punto la modella venezuelana si è infastidita, convinta di essere vittima di uno scherzo ed essere chiusa lì dentro: “Nooo, è unchiuso! Non mi chiudere, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alessan95332860 : @Forchielli C’è un problema ben più importante e di assoluta priorità, prima del litio, delle altre risorse; ma l’e… - fabriziodavoli1 : RT @gas_lerner: Chi c'è dietro @alarm_phone? Si tratta di una iniziativa interamente a trazione tedesca, anzi berlinese per essere precisi.… - AnnaFla21058828 : RT @gas_lerner: Chi c'è dietro @alarm_phone? Si tratta di una iniziativa interamente a trazione tedesca, anzi berlinese per essere precisi.… - TraniLiveIt : Soppressione passaggio a livello, c’è una data: inizio lavori a gennaio 2024 - civico_x : RT @PaoloBorg: 'Non c'è più nessuna Ong nel Mediterraneo centrale,il decreto Piantedosi al momento le ha fatte fuori tutte' Da questo passa… -

Miracolo a Milano Vuole l'agiografia che, per miracolo, al suo passaggio si sciogliesse la neve e spuntassero fiori; ragion per cui ancora oggi, ogni anno, col tradizionale Tredesin de Marz, a Milano si festeggia la ... Capitalismo meridiano. Alle radici dello spirito mercantile tra religione e profitto ... ma non raggiunge più i poveri Fino a quando durerà e non arriveranno nuovi pirati all'assalto Vorrei commentare insieme a Lei questo passaggio: "il sacrificio è stato il principale ponte tra homo ... FRANCESCO GIUBILEI: PRENDERSI CURA DEL CREATO NON PUÒ PRESCINDERE DAL PRENDERSI CURA DELL'UMANITÀ. Sono tutti aspetti che vengono messi in discussione, così come vengono messe in discussione anche altre tematiche, come il passaggio delle automobili dal diesel all'energia elettrica. Sono una serie ... Vuole l'agiografia che, per miracolo, al suosi sciogliesse la neve e spuntassero fiori; ragion per cui ancora oggi, ogni anno, col tradizionale Tredesin de Marz, a Milano si festeggia la ...... ma non raggiunge più i poveri Fino a quando durerà e non arriveranno nuovi pirati all'assalto Vorrei commentare insieme a Lei questo: "il sacrificio è stato il principale ponte tra homo ...Sono tutti aspetti che vengono messi in discussione, così come vengono messe in discussione anche altre tematiche, come ildelle automobili dal diesel all'energia elettrica. Sono una serie ... Mobilità docenti 2023, ESIGENZE DI FAMIGLIA: quali sono e quanti punti danno, quali documenti servono. VIDEO Orizzonte Scuola