C’è un decreto che cambierà il modo di fare marketing degli influencer e limiterà le recensioni false (Di lunedì 13 marzo 2023) Con la consueta “comodità” che caratterizza l’iter legislativo italiano quando si tratta di recepire una direttiva europea, pare che i tempi siano maturi per quello che è già stato ribattezzato “decreto influencer“, diretta filiazione della Direttiva UE 2019/2161, che prevede delle pratiche particolari sia per quanto riguarda la pubblicità ingannevole che viene diffusa attraverso i social network, sia per quanto riguarda il mare magnum delle recensioni false. Il decreto è stato licenziato, in bozza, nel consiglio dei ministri già alla fine del mese di febbraio. Se ne parla ora, a metà marzo, perché è attesa nelle prossime ore la pubblicazione del testo definitivo all’interno della Gazzetta Ufficiale (dove, al momento, sono presenti esclusivamente delle linee guida che hanno animato la stesura del testo ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 13 marzo 2023) Con la consueta “comodità” che caratterizza l’iter legislativo italiano quando si tratta di recepire una direttiva europea, pare che i tempi siano maturi per quello che è già stato ribattezzato ““, diretta filiazione della Direttiva UE 2019/2161, che prevede delle pratiche particolari sia per quanto riguarda la pubblicità ingannevole che viene diffusa attraverso i social network, sia per quanto riguarda il mare magnum delle. Ilè stato licenziato, in bozza, nel consiglio dei ministri già alla fine del mese di febbraio. Se ne parla ora, a metà marzo, perché è attesa nelle prossime ore la pubblicazione del testo definitivo all’interno della Gazzetta Ufficiale (dove, al momento, sono presenti esclusivamente delle linee guida che hanno animato la stesura del testo ...

