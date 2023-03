Cate Blanchett Oscar 2023, ecco perché indossava un nastro azzurro (Di lunedì 13 marzo 2023) Cate Blanchett Oscar 2023, sta facendo molto parlare di sé l’attrice australiana in queste ore per via di un curioso quanto vistoso nastro azzurro portato durante la cerimonia. La donna, d’altronde, è Ambasciatrice di Buona Volontà dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e la notte è stata l’occasione ideale per mandare al globo intero un ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023), sta facendo molto parlare di sé l’attrice australiana in queste ore per via di un curioso quanto vistosoportato durante la cerimonia. La donna, d’altronde, è Ambasciatrice di Buona Volontà dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e la notte è stata l’occasione ideale per mandare al globo intero un ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UNHCRItalia : Congratulazioni Ke Huy Quan! Un brillante esempio di ciò che i rifugiati possono realizzare quando ne hanno l'oppor… - angxlvca02 : RT @MarvelFansIT: ??Cate Blanchett agli #Oscars95 - kittygirll69 : hello po cate blanchett - vincenzoBrugal1 : Peccato per la divina Cate Blanchett, di gran lunga la mia attrice preferita. La sua straordinaria interpretazione… - Iuvsneedy : tweet di apprezzamento per cate blanchett e la sua interpretazione magistrale nei panni di lydia tar perché ha fatt… -