Cate Blanchett: i cinque migliori film (Di lunedì 13 marzo 2023) Cate Blanchett non trionfa agli Oscar 2023 con il premio Miglior attrice protagonista, ma rimane una straordinaria attrice: scopriamo insieme i cinque migliori film che ha interpretato Cate Blanchett si sta rivelando in questi ultimi anni per l’attrice straordinaria che è sempre stata e questa ultima candidatura agli Oscar per Miglior attrice protagonista lo dimostra. Non è riuscita a vincere il premio, che è invece stato assegnato a Michelle Yeoh per il film Every Everything Everywhere All at Once. Sono tante le sue interpretazioni, nel cinema, i film di animazione, il teatro, il mondo dell’arte, perchè è un’attrice eclettica che non si tira indietro di fronte ai progetti interessanti. Ma quali sono i cinque ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 13 marzo 2023)non trionfa agli Oscar 2023 con il premio Miglior attrice protagonista, ma rimane una straordinaria attrice: scopriamo insieme iche ha interpretatosi sta rivelando in questi ultimi anni per l’attrice straordinaria che è sempre stata e questa ultima candidatura agli Oscar per Miglior attrice protagonista lo dimostra. Non è riuscita a vincere il premio, che è invece stato assegnato a Michelle Yeoh per ilEvery Everything Everywhere All at Once. Sono tante le sue interpretazioni, nel cinema, idi animazione, il teatro, il mondo dell’arte, perchè è un’attrice eclettica che non si tira indietro di fronte ai progetti interessanti. Ma quali sono i...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dilelannister : spiace per michelle yeoh, ma cate blanchett con la sua performance in TÁR è di un altro livello #oscar #oscars… - NajwaxPrimate : Cate Blanchett completamente robbata da questo oscar - africasupongo : @Vickyyvaal Cate blanchett presa politica - doomboy : Non ho visto 'Everything everywhere all at once', ma il 'chiagh e fotti' preventivo di Michelle Yeoh su Cate Blanch… - artvflowers : RT @Iuvsneedy: ed anche oggi siamo stati benedetti dalla presenza di cate blanchett -