Caso Unabomber italiano, sospetti nei confronti un uomo di Gaiarine (Di lunedì 13 marzo 2023) . In totale sono 11 le persone indagate Dopo l'inchiesta giornalistica condotta da Marco Maisano, è ripresa l'investigazione sul Caso dell'Unabomber italiano, che imperversò nel Nord Est italiano tra gli anni '90 e 2000. Proprio nella giornata di oggi, 13 marzo, presso il Tribunale di Trieste, alla presenza del gip Luigi Dainotti, si terrà l'udienza in cui verrà ratificata la nomina di consulenti, il comandante dei ris di Parma Giampietro Lago e l'antropologa Elena Pilli, individuati per svolgere l'incidente probatorio. Grazie ai moderni mezzi tecnologici e un'ampia banca dati del Dna, che al tempo dei fatti non era esistente, si potrebbe giungere all'individuazione del responsabile. Attualmente, gli indagati sono in undici, tra c'è anche Elvo Zornitta, l'uomo sospettato in passato, ma poi scagionato ...

