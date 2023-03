Caso Svb, crollano le Borse. Piazza Affari la peggiore: si teme lo shock finanziario (Di lunedì 13 marzo 2023) Sprofondano le Borse europee sui timori che il fallimento della Silicon Valley Bank possa propagarsi al sistema finanziario globale nonostante l'intervento del governo americano e della Fed per ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) Sprofondano leeuropee sui timori che il fallimento della Silicon Valley Bank possa propagarsi al sistemaglobale nonostante l'intervento del governo americano e della Fed per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... albertocaldana : RT @EmilioBerettaF1: Il caso Svb fa crollare le banche in Europa. Milano la peggiore, perde il 4%. Raffica di sospensioni. Spread a 186 pun… - Fusillide : RT @EmilioBerettaF1: Il caso Svb fa crollare le banche in Europa. Milano la peggiore, perde il 4%. Raffica di sospensioni. Spread a 186 pun… - SecolodItalia1 : Crac Svb, gli Usa corrono ai ripari. Giorgetti: “Seguiamo il caso. L’Ue sia pronta a intervenire”… - Decollanz : Il caso #SVB dimostra che è arrivato il tempo di distinguere tra tecnologia per risolvere problemi reali e tecnolog… - brongosalvatore : RT @EmilioBerettaF1: Il caso Svb fa crollare le banche in Europa. Milano la peggiore, perde il 4%. Raffica di sospensioni. Spread a 186 pun… -