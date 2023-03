Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : Potrebbe avere sviluppi sorprendenti il supplemento di indagine sul caso #Mourinho-#Serra Secondo quanto filtra, S… - sportli26181512 : Caso Serra, i giudici su Mourinho: 'Comportamento da stigmatizzare': Caso Serra, i giudici su Mourinho: 'Comportame… - Frances12925037 : RT @ilbianconerocom: Caso Serra-#Mourinho, svelate le motivazioni della Corte. E c'è una frase contro la #Juve detta nello spogliatoio http… - Gazzetta_it : Caso Serra, i giudici su Mourinho: 'Comportamento da stigmatizzare' - ilbianconerocom : Caso Serra-#Mourinho, svelate le motivazioni della Corte. E c'è una frase contro la #Juve detta nello spogliatoio… -

Sono state pubblicate le motivazioni della conferma delle due giornate di squalifica di José Mourinho per ildecisa dalla Corte d'appello federale, che ha respinto il ricorso della Roma. Il motivo Non ci sono "evidenze certe per ribaltare la decisione del giudice di prime cure".Case e palazzi sono infatti responsabili di oltre un terzo delle emissioni a effettodell'... In questo, quindi, potrebbe arrivare una multa ingente per l'Italia visto il mancato rispetto dei ...Complice l'effettoe ilMourinho Ci sono precedenti che fanno riflettere. Basti pensare a Pairetto o ancor peggio a Nasca che lo scorso anno alla VAR aveva annullato un gol decisivo e ...

Caso Serra, la difesa dell'arbitro: "Ecco cosa è successo con Mourinho" Corriere dello Sport

La Corte d'appello federale ha pubblicato le motivazioni della sentenza con cui ha respinto il ricorso contro le due giornate di squalifica del tecnico della Roma ...La FIGC spiega perché l’allenatore della Roma è stato squalificato per due giornate di campionato Sono state rese note le motivazioni che hanno portato la Corte d’Appello federale a confermare le due ...