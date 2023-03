Caso Romano, De Corato: “La consigliera del Pd dovrebbe ringraziare i cittadini onesti, non attaccarli” (Di lunedì 13 marzo 2023) “Di continuo, sia sui mezzi di superficie che nelle metropolitane, assistiamo a furti, scippi, violenze e aggressioni. Ma il centrosinistra, invece di condannare e denunciare questi fatti, prende le difese delle persone che commettono reati. Come ha fatto la consigliera del Pd”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato commentando il Caso della consigliera comunale milanese dem Monica Romano, fresca di elezione all’Assemblea nazionale dell’era Schlein. Protagonista di un post su Facebook (poi rimosso) in cui critica duramente chi riprende e pubblica sui social video di denuncia delle borseggiatrici sui mezzi pubblici. Capovolgendo la realtà, si difende la privacy dei borseggiatori e si denunciano i cittadini che denunciano. Romano, De ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 marzo 2023) “Di continuo, sia sui mezzi di superficie che nelle metropolitane, assistiamo a furti, scippi, violenze e aggressioni. Ma il centrosinistra, invece di condannare e denunciare questi fatti, prende le difese delle persone che commettono reati. Come ha fatto ladel Pd”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Decommentando ildellacomunale milanese dem Monica, fresca di elezione all’Assemblea nazionale dell’era Schlein. Protagonista di un post su Facebook (poi rimosso) in cui critica duramente chi riprende e pubblica sui social video di denuncia delle borseggiatrici sui mezzi pubblici. Capovolgendo la realtà, si difende la privacy dei borseggiatori e si denunciano iche denunciano., De ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... don_notadom1 : RT @SecolodItalia1: Caso Romano, De Corato: “La consigliera del Pd dovrebbe ringraziare i cittadini onesti, non attaccarli” - VercesiErnesto : RT @SecolodItalia1: Caso Romano, De Corato: “La consigliera del Pd dovrebbe ringraziare i cittadini onesti, non attaccarli” - PieroOlla1 : RT @SecolodItalia1: Caso Romano, De Corato: “La consigliera del Pd dovrebbe ringraziare i cittadini onesti, non attaccarli” - icsicsxx : RT @SecolodItalia1: Caso Romano, De Corato: “La consigliera del Pd dovrebbe ringraziare i cittadini onesti, non attaccarli” - Sbrn65 : RT @SecolodItalia1: Caso Romano, De Corato: “La consigliera del Pd dovrebbe ringraziare i cittadini onesti, non attaccarli” -