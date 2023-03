Caso Negreira, Javier Tebas: “E’ il peggior momento del calcio spagnolo” (Di lunedì 13 marzo 2023) “La posizione del presidente del Barcellona non è delle più opportune. Non ricordo un momento di tale crisi reputazionale per il nostro calcio, non solo per il Barcellona. Bisogna andare fino in fondo e se ci sono dei colpevoli chiarire la situazione”. Parola di Javier Tebas, presidente della Liga, in merito al Caso Negreira che sta scuotendo la Liga. Uno scandalo che rappresenta “il peggior momento del calcio spagnolo – dice in un’intervista a Vamos – Ci sono alcuni compensi riconosciuti dal Barcellona al vicepresidente della commissione arbitrale. È qualcosa di anormale, ne va della reputazione del nostro calcio. Mi vergogno. Non abbiamo spiegazioni dal Barcellona. Dicono che l’hanno fatto tutti ma ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) “La posizione del presidente del Barcellona non è delle più opportune. Non ricordo undi tale crisi reputazionale per il nostro, non solo per il Barcellona. Bisogna andare fino in fondo e se ci sono dei colpevoli chiarire la situazione”. Parola di, presidente della Liga, in merito alche sta scuotendo la Liga. Uno scandalo che rappresenta “ildel– dice in un’intervista a Vamos – Ci sono alcuni compensi riconosciuti dal Barcellona al vicepresidente della commissione arbitrale. È qualcosa di anormale, ne va della reputazione del nostro. Mi vergogno. Non abbiamo spiegazioni dal Barcellona. Dicono che l’hanno fatto tutti ma ...

