Caso Negreira | il Real Madrid pronto a costituirsi parte lesa

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ilha annunciato che chiederà dicipare come “” all’indagine che la Procura di Barcellona ha deciso di avviare nei confronti del Barcellona e di suoi ex presidenti per corruzione, falso in scritture contabili e altri reati per i pagamenti milionari che il club blaugrana ha effettuato a un ex vicepresidente del L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

In un clima caldissimo come quello del San Mames, dove per altro i tifosi di casa hanno contestato la società catalana per il, ecco il giovane spagnolo prendersi la scena a gara in ...Situazione molto particolare in Liga, dove c'è stata una contestazione durissima da parte dei tifosi dell' Atletico Bilbao nei confronti del Barcellona a seguito del. Sono stati lanciati soldi falsi sul prato di gioco per protesta contro le presunte corruzioni da parte della società catalana agli arbitri. Negli scorsi giorni, infatti, la procura ...A San Mames è andata in onda una gara vibrante, elettrica, polemica e segnata dalla protesta per il "" dei tifosi baschi. Alla fine si è imposto il Barça che torna a +9 sul Madrid, col ...

Caso Negreira, il Real si costituisce come parte lesa contro il Barça La Gazzetta dello Sport

Il Barcellona potrebbe non essere ammesso alla prossima Champions League. Sebbene i blaugrana siano al comando de La Liga con ben 9 punti di vantaggio sui rivali del Real Madrid, potrebbero comunque n ...Nell’ultimo periodo in Spagna ha fatto scandalo il caso Negreira in casa Barcellona. Anche la Uefa sembra intenzionata a voler prendere provvedimenti verso il club catalano, che secondo i media ...