Casini | «Offerta Serie A per Sky? Ad ora nulla di concreto»

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini e l'amministratore delegato Luigi De Siervo hanno commentato le indiscrezioni circa l'ipotesi che la Serie A utilizzi i fondi messi a disposizione dagli istituti di credito per acquistare Sky Italia. «Al momento non c'è nulla di concreto, forse è il desiderata di qualcuno. E' chiaro che se L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

