Case popolari | Rocca dichiara guerra ai furbi | “C’è chi guadagna più di 100mila euro Impensabile”

(Di lunedì 13 marzo 2023) «È un problema di legalità e di decoro». Presentando la giunta e le sue priorità, il governatore della Regione Lazio, Francesco, ha indicato tra i primi interventi da compiere, insieme a sanità e bilancio, anche quelli sulle. Un piano che guarda alle manutenzioni, al riordino dei conti, ma anche al ripristino dell’equità sociale. Perché sono bastati pochi giorni per scoprire, nella sola Roma, un centinaio di casi di persone che vivono in alloggi Ater pur avendo redditi superiori ai. Un numero che le stime indicano come la punta di un iceberg. «Intendo intervenire», ha chiarito: «Nelleabbiamo scoperto redditi da oltre. ...

Per il momento però sono ancora lì a invecchiare." La Boselli ha poi spiegato che nel complesso didi via Besnati 7 regna l'anarchia, in quanto vi sono situazioni molto particolari che ...'Siamo preoccupati ma anche tanto esasperati da tutto questo degrado sociale' denuncia Leonardo Capurso, uno dei residenti delle. E soprattutto una delle vittime di questi raid.... persone con redditi molto elevati che abitano in". Nella disamina dei bilanci sarà doveroso anche scartabellare preventivi e consuntivi di LazioCrea, l'azienda in house che gestisce ...

Ruote delle auto squarciate, un citofono dato alle fiamme, rifiuti bruciati, una rissa tra giovani e un'aggressione con rapina ai danni di una ragazza che camminava in via Trento.Roma. Nella sua prima conferenza stampa da Presidente della Regione, Francesco Rocca ha dichiarato: ”Non è pensabile che i cittadini debbano vivere nel degrado di molti quartieri di edilizia popolare ...