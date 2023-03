(Di lunedì 13 marzo 2023) Paoloospite sulle frequenze di Rai Radio 1 nel corso di “Radio Anch’io Sport” ha espresso la sua opinione riguardo la direzione di gara dai Livioin Spezia-Inter e i tre rigori assegnati. UTILIZZO VAR – Paolo, storico ex arbitro, ha parlato così della direzione di gara didifendendolo dalle: «Ha dato tre rigori. Basta con questa storia che se un arbitro non vede un rigore e il VAR lo corregge e lo dà allora è bravissimo! Basta col punire gli arbitri che si correggono e hanno l’umiltà di rivolgersi al VAR. Sono stati gli arbitri stessi a voler la tecnologia, quindi perché sbagliano?». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Casarin: «Marinelli ha fatto benissimo! Utilizzato il VAR, non capisco critiche» - internewsit : Casarin: «Marinelli ha fatto benissimo! Utilizzato il VAR, non capisco critiche» - - FcInterNewsit : Casarin: 'Marinelli? Un arbitro che va al Var è si corregge è bravissimo' -

... non come qualche arbitro in stile), segue il gioco in anticipo, i giocatori gli ... Anche per Paolola gestione di gara è stata ottima. 'Con Orsato si è giocato bene a calcio', scrive ...Milan - Monza,promuove. Milan - Monza,tiene sempre sotto controllo la gara. Tutti i giornali hanno giudicato positiva la prova diper Milan - Monza, un solo ...... non come qualche arbitro in stile), segue il gioco in anticipo, i giocatori gli ... Anche per Paolola gestione di gara è stata ottima. 'Con Orsato si è giocato bene a calcio', scrive ...