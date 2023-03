Casamica | ' torna a crescere migrazione sanitaria | +18% richieste in 2022'

(Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) - Dopo gli anni più duri dell'emergenza Covid-19,no ad aumentare i migranti della salute, ovvero le persone che si spostano dalle proprie città e regioni per motivi sanitari. A lanciare l'allarme èOdv che dal 1986 è impegnata ad accogliere i malati costretti a curarsi lontano da casa e i loro familiari. Solo nel, l'organizzazione ha aperto le porte a circa 5mila persone presso le sei case tra Milano, Roma e Lecco, per quasi 40.000 notti di ospitalità, con un incremento del 18% rispetto al 2021. In tutte le strutture, fa sapere, gli ospiti trovano non solo una sistemazione confortevole ma anche il pieno sostegno degli operatori die di oltre 120 volontari che restano al loro fianco per tutto il percorso di cura, supportandoli sia a ...

Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) - Dopo gli anni più duri dell'emergenza Covid-19, tornano ad aumentare i migranti della salute, ovvero le persone ...L’organizzazione di volontariato in 37 anni di attività ha accolto complessivamente 100mila persone costrette a curarsi in città lontane dalla propria casa. Al via la campagna con numerazione solidale ...