Carisma popolare e istituzione San Francesco e il papa nel libro di Fortunato

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 marzo 2023) “Il terreno delle guerre mondiali è impossibile per il cattolicesimo. Quella in Ucraina è una guerra mondiale a pezzi, ed è per questo chefarà di più. Sa che a pagare il prezzo più alto è il popolo ucraino”. Le parole di Andrea Riccardi, ex ministro, studioso e fondatore della Comunità di Sant’Egidio, risuonano nella basilica di Sant’Anastasia al Palatino. L’occasione è la presentazione deldi padre Enzo“Processo a. Il messaggio del santo nella rivoluzione diBergoglio” (Mondadori). L’immersione nella storia – del Santo – non può prescindere da quella nella contemporaneità – delto – e, purtroppo, anche del conflitto nel cuore d’Europa. Ildi, così come gli interventi, ...