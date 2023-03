Carenza di testosterone | gli endocrinologi | “Aifa garantisca accesso cure ipogonadismo a tutti”

Leggi su italiasera

L'ipogonadismo maschile è una condizione caratterizzata da un abbassamento dei livelli di testosterone nel sangue, che nella sua forma più severa affligge circa il 6-8% della popolazione maschile e, se non adeguatamente trattata provoca: impotenza, osteoporosi, anemia, obesità, peggioramento del diabete mellito, aumento del rischio cardiovascolare e disturbi dell'umore. Una condizione sulla quale accendono i riflettori le società più rappresentative per la terapia dell'ipogonadismo maschile riconosciute dal ministero della Salute: Associazione medici endocrinologi (Ame), Società italiana di andrologia e medicina della sessualità (Siams) e Società italiana di endocrinologia (Sie). In un documento, denunciano criticità per alcuni pazienti ad accedere alla terapia sostitutiva e per questo ...