Cardinale: «Non sapevo che il Milan avesse vinto tante Champions»

Il numero uno di Red Bird nonché azionista di maggioranza del Milan, Gerry Cardinale, ha partecipato a "Sloan Sports Analytics Conference" organizzato al Mit. Ha parlato in generale dei suoi investimenti nel mondo dello sport, ma ha sfiorato anche il discorso Milan. Di seguito le parole di Cardinale che è anche socio del Tolosa e del Liverpool: «Con il Tolosa abbiamo fatto un investimento partendo solo dai dati, poi abbiamo aumentato il livello con la Fenway Group e infine siamo arrivati al Milan che è uno dei brand più grandi del calcio europeo. Berlusconi è stato il primo oligarca, è stato il George Steinbrenner dei suoi tempi. Non sapevo che solo il Real Madrid avesse più Champions dei rossoneri, un asset che non abbiamo sfruttato abbastanza.»

