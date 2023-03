Cardinale: 'Milan brand d'eccellenza, non sapevo che solo il Real avesse più Champions' (Di lunedì 13 marzo 2023) Gerry Cardinale, numero uno e fondatore di Red Bird, azionista di maggioranza del Milan, ha partecipato a 'Sloan Sports Analytics Conference' organizzato al MIT. Ha parlato in generale dei suoi ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 13 marzo 2023) Gerry, numero uno e fondatore di Red Bird, azionista di maggioranza del, ha partecipato a 'Sloan Sports Analytics Conference' organizzato al MIT. Ha parlato in generale dei suoi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : Cardinale: 'Non sapevo che solo il Real avesse vinto più Champions quando presi il Milan' - infoitsport : Cardinale: 'Il Milan tornerà al tavolo dei migliori! Gestirò il club in questo modo' - infoitsport : Cardinale: 'RedBird sta al Milan come il Qatar al PSG, obiettivo guadagnarci' - ricatti88 : RT @MilanPress_it: «???? ??????????????????????» ?? Così il proprietario del #Milan Gerry #Cardinale sul suo obiettivo per il futuro dei rossoneri ?? In… - milansette : Ultimissime Milan: le dichiarazioni di Cardinale, il CT della Svezia esalta Ibrahimovic -