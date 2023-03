Carceri, Delmastro: «Contro il sovraffollamento affidare i tossicodipendenti alle comunità» (Di lunedì 13 marzo 2023) alleggerire la pressione dei numeri sulle Carceri e, insieme, dare veramente seguito alla funzione rieducativa della pena. Sono i risultati che si raggiungerebbero facendo scontare ai tossicodipendenti la condanna in strutture per la disintossicazione. Sul tema è intervenuto oggi il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, ricordando che, secondo gli ultimi dati disponibili, il 30% dei detenuti è costituito da tossicodipendenti. «Sto preparando un provvedimento per coinvolgere il terzo settore», ha spiegato, sottolineando che finora il sistema non ha funzionato. I tossicodipendenti sono il 30% dei detenuti «Le Carceri italiane sono ampiamente sovraffollate. Secondo gli ultimi dati, risalenti a febbraio, a fronte di una capienza regolare di 51.285, i detenuti ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 marzo 2023)ggerire la pressione dei numeri sullee, insieme, dare veramente seguito alla funzione rieducativa della pena. Sono i risultati che si raggiungerebbero facendo scontare aila condanna in strutture per la disintossicazione. Sul tema è intervenuto oggi il sottosegretario alla Giustizia, Andrea, ricordando che, secondo gli ultimi dati disponibili, il 30% dei detenuti è costituito da. «Sto preparando un provvedimento per coinvolgere il terzo settore», ha spiegato, sottolineando che finora il sistema non ha funzionato. Isono il 30% dei detenuti «Leitaliane sono ampiamente sovraffollate. Secondo gli ultimi dati, risalenti a febbraio, a fronte di una capienza regolare di 51.285, i detenuti ...

