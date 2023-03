Carceri | Antoniozzi Fdi | ' spero proposta Delmastro abbia consenso ampio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Laanticipata dal sottosegretariosulle possibilità di detenzione in comunità per i tossicodipendenti, ovviamente circoscritta ad alcuni reati come è stato spiegato, è altamente positiva". Lo afferma Alfredo, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "È giusto e corretto -aggiunge- aiutare il recupero dalla tossicodipendenza nelle comunità, recuperando il modello Muccioli e introducendo il divieto dell'applicazione in caso di recidiva. Molti reati cosiddetti minori vengono consumati in condizioni di dipendenza e, se curati, possono diventare sottrazione di manodopera per la grande criminalità. Credo che questapossa avere unpoliticosoprattutto per le finalità di recupero connesse".