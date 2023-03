Caos rifiuti a Parigi per lo sciopero dei netturbini. Spazzatura a bordo strada e cassonetti straripanti: le immagini (Di lunedì 13 marzo 2023) cassonetti straripanti, Spazzatura a bordo strada e cartoni ammassati sui marcipiedi: a Parigi è Caos rifiuti per lo sciopero dei netturbini contro la riforma delle pensioni voluta da Emmanuel Macron. Secondo il comune guidato dalla sindaca Anne Hidalgo, sono 5.400 le tonnellate di rifiuti non raccolti fino a ieri, nel settimo giorno di sciopero degli addetti alla nettezza urbana contro la riforma previdenziale che prevede l’innalzamento progressivo dell’età pensionistica da 62 a 64 anni. Tre inceneritori alle porte della capitale, Ivry-sur-Seine, Issy-les-Moulineaux e Saint-Ouen, resteranno fermi almeno fino a mercoledì. “Quello che farà cessare lo sciopero, è che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023)e cartoni ammassati sui marcipiedi: aper lodeicontro la riforma delle pensioni voluta da Emmanuel Macron. Secondo il comune guidato dalla sindaca Anne Hidalgo, sono 5.400 le tonnellate dinon raccolti fino a ieri, nel settimo giorno didegli addetti alla nettezza urbana contro la riforma previdenziale che prevede l’innalzamento progressivo dell’età pensionistica da 62 a 64 anni. Tre inceneritori alle porte della capitale, Ivry-sur-Seine, Issy-les-Moulineaux e Saint-Ouen, resteranno fermi almeno fino a mercoledì. “Quello che farà cessare lo, è che ...

