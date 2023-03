Cannavaro schietto sul mercato | “A Gennaio non è successo nulla | resto tifoso del Benevento”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSedici punti in diciassette panchine al, una media inferiore al punto a partita (0.94) e molti inconvenienti. Fabioha chiuso la sua prima esperienza da allenatore in Italia con l’amaro in bocca di non essere riuscito a risollevare una squadra che continua a fare fatica sotto porta anche con Stellone. Nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino sul Napoli di Spalletti, il capitano dell’Italia Campione del Mondo 2006 è tornato sulla telefonata che lo scorso ottobre lo ha condotto all’ombra della Dormiente. All’altro capo del telefono c’era il presidente giallorosso Oreste Vigorito: “Accetterei nuovamente. Alleno da dieci anni ma l’altro giorno parlando con Marco Borriello gli ho spiegato che quattro mesi in Italia equivalgono a quattro anni all’estero – ha dichiarato ...