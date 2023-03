(Di lunedì 13 marzo 2023) L’ufficio Stampa delSSD, comunica che il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti comunica che la gara, in programma domenica 19 marzo alle ore 14.30 e valevole per la ventottesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23, sarà disputata presso locomunale “” di Caltanissetta (contrada Pian del Lago).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ccataniacom : ???? UFFICIALE: Canicattì-Catania al 'Tomaselli' di Caltanissetta #cataniassd #calciocataniacom #catania - QdSit : Catania, la sfida promozione con il Canicattì si giocherà a Caltanissetta - SportSicilia : Confermato e ufficiale: Canicattì-#Catania si gioca a Caltanissetta, nello stadio di Pian del Lago, domenica 19 marzo alle 14.30 - ccataniacom : ??? Canicattì-Catania allo stadio “Tomaselli” ?? La gara Canicattì-Catania, in programma domenica 19 marzo alle ore… - ccataniacom : ???? Canicattì-Catania: si attende mercoledì 15 marzo per la prevendita #cataniassd #calciocataniacom #catania -

La classifica del girone I di Serie D, Lega Nazionale Dilettanti: statistiche aggiornate con tutti i numeri della stagione 2022 - 2023 Pos Squadra G V P S GF GS Punti 127 23 3 1 59 14 72 2 Locri 1909 27 15 7 5 48 29 52 3 S. Agata 27 15 4 8 55 33 49 4 Trapani 27 10 12 5 40 28 42 5 Lamezia Terme 27 11 9 7 33 27 42 6 Licata 27 11 8 8 35 28 41 7 Sancataldese 27 ...... Paternò 27 Cittanova 24 Mariglianese 18 Real Aversa un punto di penalizzazionee Vibonese una gara in meno Prossimo turno 28GIORNATA - 19/03 Acireale - Licata...Il gol di Lodi su rigore al 96', ha consentito aldi battere la Cittanovese e portare il vantaggio sulla seconda a 20 punti. Domenica contro illa squadra etnea potrebbe ottenere l'aritmetica promozione in Serie C. A fine gara l'...