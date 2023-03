Cancro al seno, svelato il meccanismo che risveglia anni dopo le cellule dormienti nei polmoni (Di lunedì 13 marzo 2023) Pensate a quei film di tensione in cui voi sapete che c’è una bomba innescata, mentre i personaggi sullo schermo ne sono completamente ignari. I secondi passano, il climax cinematografico si avvia verso il suo apparente inevitabile esito, e anche se sapete che da un momento all’altro salterà fuori l’eroe della situazione a tagliare il provvidenziale cavetto rosso, e che si tratta solo di finzione pure vi può capitarvi di sentire quello strano impulso a gridare: “Scappate, scappate mettetevi in salvo”. Ecco ora immaginate che si tratti invece di persone in carne e ossa. Fortunatamente anche in questo caso, l’eroe, vale a dire la scienza si è presentata all’appello, scoprendo un nuovo modo per prevenire l’esplosione di una “bomba a orologeria” del Cancro al seno. In uno studio pubblicato su Nature Cancer, un gruppo di studiosi guidati dall’Institute of ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Pensate a quei film di tensione in cui voi sapete che c’è una bomba innescata, mentre i personaggi sullo schermo ne sono completamente ignari. I secondi passano, il climax cinematografico si avvia verso il suo apparente inevitabile esito, e anche se sapete che da un momento all’altro salterà fuori l’eroe della situazione a tagliare il provvidenziale cavetto rosso, e che si tratta solo di finzione pure vi può capitarvi di sentire quello strano impulso a gridare: “Scappate, scappate mettetevi in salvo”. Ecco ora immaginate che si tratti invece di persone in carne e ossa. Fortunatamente anche in questo caso, l’eroe, vale a dire la scienza si è presentata all’appello, scoprendo un nuovo modo per prevenire l’esplosione di una “bomba a orologeria” delal. In uno studio pubblicato su Nature Cancer, un gruppo di studiosi guidati dall’Institute of ...

