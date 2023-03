Camorra | in appello oltre 130 anni per il clan D’Ausilio

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Corte didi Napoli (quinta sezione, presidente Ginevra Abbamondi) ha inflitto130di carcere – tra rideterminazioni delle pene e conferme – nei confronti di 16 imputati ritenuti legati aldel quartiere Bagnoli di Napoli. Pene attenuate per esempio nei confronti di Felice, figlio del capoDomenico e fratello di Antonio, in virtù della collaborazione avviata con la giustizia. Stesso discorso anche per l’altro “pentito” Alessandro De Falco. Ventiquattrodi reclusione invece sono stati inflitti, invece, ad Antonio(difeso dall’avvocato Raffaele Chiummariello) che rispetto alla condanna di primo grado si è visto detrarre due ...

