Cambia la Supercoppa, tutte le novità. De Siervo: 'Si va in Arabia, il format è variabile negli anni' (Di lunedì 13 marzo 2023) A margine della conferenza stampa del presidente Lorenzo Casini è intervenuto anche l'amministratore delegato Luigi De Siervo che... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 marzo 2023) A margine della conferenza stampa del presidente Lorenzo Casini è intervenuto anche l'amministratore delegato Luigi Deche...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Format a 4 squadre e si giocherà in Arabia Saudita: ecco come cambia la Supercoppa italiana - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Cambia il format della Supercoppa Italiana: a partire dalla prossima edizione andrà in scena con una… - vivereitalia : Supercoppa italiana cambia format, sarà a 4 squadre - SportdelSud : ???? Cambia totalmente la #Supercoppa italiana: squadre partecipanti, paese ospitante e cifre per la realizzazione d… - GorettiGianluca : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Cambia il format della Supercoppa Italiana: a partire dalla prossima edizione andrà in scena con una Final F… -