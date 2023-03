Cambia la Supercoppa Italiana: arriva la formula della Final Four. Si giocherà in Arabia Saudita (Di lunedì 13 marzo 2023) La Lega Calcio di Serie A ha deciso di rivoluzionare il format della Supercoppa Italiana , annunciando che a partire dal 2024, la competizione si svolgerà con la partecipazione di quattro squadre . La ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) La Lega Calcio di Serie A ha deciso di rivoluzionare il format, annunciando che a partire dal 2024, la competizione si svolgerà con la partecipazione di quattro squadre . La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Format a 4 squadre e si giocherà in Arabia Saudita: ecco come cambia la Supercoppa italiana - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Cambia il format della Supercoppa Italiana: a partire dalla prossima edizione andrà in scena con una… - GiovanniSeregni : Come previsto da @MarcoBellinazzo nel libro 'Le nuove guerre del calcio' la Supercoppa italiana cambia format e seg… - Frances01719412 : RT @FcInterNewsit: La Supercoppa Italiana cambia format: via alle Final Four. Ecco quali squadre parteciperanno - nonstoplazio : ?? Cambia il format della Supercoppa Italiana Cosa ne pensate? -